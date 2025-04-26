росія атакувала Харків безпілотниками, є влучання
Київ • УНН
26 квітня російські окупанти атакували Харків дронами, вибухи пролунали в Шевченківському районі. Зафіксовано приліт біля багатоповерхівки, пошкоджено балкони та вибито вікна.
У суботу, 26 квітня Харків зазнав дронової атаки з боку російських окупантів. У місті пролунали вибухи. Міська влада повідомила про приліт біля багатоповерхівки, вибиті вікна. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали Харківського міського голови Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
У суботу, 26 квітня о 06:06 Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.
У Харкові було чутно вибух
О 06:07 він написав про ще один вибух, а пізніше оприлюднив наслідки.
Один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим
За його словами, у Шевченківському районі приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. "Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначив він.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що попередньо, у Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину.
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