россия атаковала энергетику и АЗС в Сумской области, двое погибших
Киев • УНН
В результате ночных ударов по энергообъектам, АЗС и почтовому транспорту в Сумской области погибли два человека. В области есть перебои со светом и раненые сотрудники.
рф ночью атаковала энергетическую инфраструктуру, АЗС и почтовый транспорт в Сумской области, известно о двух погибших, есть перебои со светом, сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.
Этой ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, АЗС и почтовый транспорт в Сумской области. К сожалению, имеем информацию о двух погибших в результате российских ударов по гражданской инфраструктуре Сумщины
По данным главы ОВА, "в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением". Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
Как указал Григоров, после полуночи вражеский БпЛА попал по автозаправочной станции в Тростянецкой громаде. Пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает, отметил он.
Позже еще один российский беспилотник, по словам Григорова, атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. "Ранен водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь", - указал глава ОВА.
Вчера в течение дня в результате вражеских атак в приграничных громадах Сумщины, по его данным, пострадали еще пять человек, тяжелых среди них нет.
"В Хутор-Михайловской громаде обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Вчера враг атаковал громаду, в результате чего произошел масштабный пожар в жилом секторе. Утром россияне атаковали Ворожбянскую громаду дронами и управляемыми авиабомбами. На территории собственного домохозяйства в результате вражеского удара погиб гражданский мужчина", - сообщил Григоров.
В ГСЧС указали, что спасатели ликвидировали пожары в результате российских ударов в Сумской области. По данным ГСЧС, в ночь с 5 на 6 июня, враг атаковал в частности Шосткинскую громаду, Хутор-Михайловский, Тростянец, Глухов, где произошел повторный удар вражеского БпЛА рядом с пожарным автомобилем, никто из личного состава не пострадал.
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По данным Сумской ОВА, в результате ударов врага на территории Сумщины 7 человек пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.