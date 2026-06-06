249 из 272 российских дронов обезвредили над Украиной за ночь
Киев • УНН
В ночь на 6 июня враг выпустил по Украине 272 беспилотника различных типов. Силы ПВО уничтожили 249 дронов, однако зафиксированы попадания на 11 локациях.
россия за ночь выпустила по Украине 272 дрона, сбито или подавлено 249 из них на севере, юге и востоке страны, но есть попадания в 11 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 июня (с 18:00 5 июня) враг атаковал 272 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 13 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
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