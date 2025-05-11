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россия активизировала штурмы на юге: пытается прорваться в Днепропетровскую область - Волошин

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Враг активизировал штурмы на юге, пытаясь прорваться в Днепропетровскую область. Ситуация обострилась на Новопавловском направлении, где РФ несет значительные потери.

россия активизировала штурмы на юге: пытается прорваться в Днепропетровскую область - Волошин

Во время объявленного рф так называемого временного "перемирия" враг не прекратил боевых действий на юге Украины, и стремится продвинуться в сторону Днепровской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.

Детали

Ну, единственное, что не было на юге, это действительно не было врагом применено авиационное вооружение, и он не наносил авиационных ударов управляемыми авиационными бомбами и не авиационными ракетами, в течение этого так называемого перемирия. Остальное вооружение враг применял, а это и артиллерийское вооружение, и наносил удары дронами Камикадзе, а также наносил удары дронами сбросами

- сообщил Волошин.

Также он добавил, что количество штурмовых действий было больше, чем когда "перемирия" не было.

Это касается, в частности, Новопавловского направления, в день на котором силы обороны Украины отбивали, примерно там 25-30 штурмовых действий

- пояснил Волошин.

Самая горячая ситуация, по его словам, сложилась на Новопавловском направлении - это юг Донецкой области, где российские войска пытаются продвинуться в сторону админграницы с Днепропетровской областью.

Я хочу сказать, что враг проводит там свои штурмовые действия, проводит довольно интенсивно. То, что он пытается там продвинуться в сторону Днепропетровской области, это без сомнения, он туда стремится продвинуться, однако силы обороны Украины там его активно уничтожают. Ежедневно он несет там потери около 100-150 человек личного состава

- отметил спикер.

Силы обороны Украины, по словам Волошина, ведут там активную маневренную оборону - заманивают врага в огневые мешки и уничтожают его подразделения.

Существенно обострилась ситуация на Новопавловском направлении: враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей - Волошин29.04.25, 17:21 • 9261 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
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