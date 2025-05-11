росія активізувала штурми на півдні: намагається прорватися до Дніпропетровщини - Волошин

Під час оголошеного рф так званого тимчасового "перемир’я" ворог не припинив бойових дій на півдні України, та прагне просунутися в бік Дніпровської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

Ну, єдине, що не було на півдні, це дійсно не було ворогом застосовано авіаційне озброєння, і він не наносив авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами і не авіаційними ракетами, протягом цього так званого перемир'я. Решта озброєння ворог застосовував, а це і артилерійське озброєння, і завдавав ударів дронами Камікадзе, а також завдавав ударів дронами скидами