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росія активізувала штурми на півдні: намагається прорватися до Дніпропетровщини - Волошин

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Ворог активізував штурми на півдні, намагаючись прорватися до Дніпропетровської області. Ситуація загострилася на Новопавлівському напрямку, де РФ зазнає значних втрат.

росія активізувала штурми на півдні: намагається прорватися до Дніпропетровщини - Волошин

Під час оголошеного рф так званого тимчасового "перемир’я" ворог не припинив бойових дій на півдні України, та прагне просунутися в бік Дніпровської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

Деталі

Ну, єдине, що не було на півдні, це дійсно не було ворогом застосовано авіаційне озброєння, і він не наносив авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами і не авіаційними ракетами, протягом цього так званого перемир'я. Решта озброєння ворог застосовував, а це і артилерійське озброєння, і завдавав ударів дронами Камікадзе, а також завдавав ударів дронами скидами

- повідомив Волошин.

Також він додав, що кількість штурмових дій була більшою, ніж коли "перемирʼя" не було.

Це стосується, зокрема, Новопавлівської спрямування напрямку, що дня на якому сили оборони України відбивали, приблизно там 25-30 штурмових дій

- пояснив Волошин.

Найгарячіша ситуація, за його словами, склалася на Новопавлівському напрямку — це південь Донецької області, де російські війська намагаються просунутися в бік адмінмежі з Дніпропетровською областю.

Я хочу сказати, що ворог проводить там свої штурмові дії, проводить доволі інтенсивно. Те, що він намагається там просунутись в бік Дніпропетровської області, це без сумніву, він туди прагне просунутись, проте сили оборони України там його активно знищують. Щодня він несе там втрати близько 100-150 чоловік особового складу

- зазначив речник.

Сили оборони України, за словами Волошина, ведуть там активну маневрену оборону — заманюють ворога у вогневі мішки та знищують його підрозділи.

Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - Волошин29.04.25, 17:21 • 9261 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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