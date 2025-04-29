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The New York Times

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Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - Волошин

Київ • УНН

 • 4478 перегляди

На Новопавлівському напрямку ситуація загострилась, ворог рветься на кордон трьох областей. Росіяни змінили тактику обстрілів Херсону, б'ють по рятувальниках.

Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - Волошин

Ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилась. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Волошин, ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей. На Херсонщині росіяни намагаються взяти під контроль острівну зону, хоча зазнають поразки. А в обласному центрі росіяни вдаються до підлої тактики й завдають ударів по житлових кварталах, а потім обстрілюють рятувальників, які прибули на місце події.

У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де за минулу добу ворог провів 23 бойових зіткнення. І там постійно тривають запеклі бої. Ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - каже Волошин.

- каже Волошин.

Крім цього, на Оріхівському напрямку також доволі неспокійна ситуація. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм та захопити його, аби здійснювати обстріли Запоріжжя та передмість, додав речник.

Це недалеко від Запоріжжя і звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області. Ну й обстрілювати Запоріжжя та його передмістя східного флангу

- пояснює Волошин.

Зокрема на Придніпровському напрямку росіяни все частіше вдаються до розвідувальних вилазок та намагаються висадитись на невеликі острови. ЗСУ активно борються з розвідниками та ліквідують їх, проте деякі російські військовослужбовці воліють радше здатися у полон українським військовим. Однак за словами Волошина, російська пропаганда апелює цими "вилазками" росіян, як намаганням взяти під контроль острівну зону.

Ворог почав більше здійснювати там так званих розвідувально-пошукових дій. Хоча ці дії великої загрози не несуть. Вони намагаються висадитись на невеликі острови й ЗСУ їх топлять, топлять їх плавзасоби. По 1-2 чоловіки залишаються на цих островах, грають у так званих робінзонів, евакуювати їх звідти неможливо, їхнє командування скидає їм боєприпаси та продовольство з дронів. Вони там декілька днів перебувають, а потім навіть є такі випадки, що здаються нашим у полон. Але російська пропаганда використовує ці факти, як намагання взяти під контроль острівну зону. І таких спроб за останні кілька днів стало більше

- пояснює Волошин.

Окрім цього, загарбники змінили тактику обстрілів Херсону і вдаються до підлості, обстрілюючи цивільну інфраструктуру КАБами, а потім відкриваючи вогонь з артилерії по рятувальниках та медиках, які приїздять на місце події.

Досить тривожний такий дзвіночок – це позавчора і сьогодні по Херсону було застосовано ворогом КАБи і ці бомби завдали ударів по житловій забудові. Є жертви і постраждалі серед мирного населення і руйнування серед цивільних будівель. Ворог застосовує таку тактику підлу, що спочатку завдає таких ударів бомбами, коли приїжджають рятувальники та медики через деякий час ворог здійснює артилерійський обстріл і завдає ударів дронами по тих службах, які вже проводять евакуацію, рятувальні роботи

- повідомив речник.

росіяни змінюють тактику та вдаються до масованих штурмів на Півдні - Волошин23.04.25, 17:47 • 5708 переглядiв

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