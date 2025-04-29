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Существенно обострилась ситуация на Новопавловском направлении: враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей - Волошин

Киев • УНН

 • 3372 просмотра

На Новопавловском направлении ситуация обострилась, враг рвется на границу трех областей. Россияне изменили тактику обстрелов Херсона, бьют по спасателям.

Существенно обострилась ситуация на Новопавловском направлении: враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей - Волошин

Ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.

Детали

Как отметил Волошин, враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Херсонской области россияне пытаются взять под контроль островную зону, хотя терпят поражение. А в областном центре россияне прибегают к подлой тактике и наносят удары по жилым кварталам, а затем обстреливают спасателей, прибывших на место происшествия.

У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где за минувшие сутки враг провел 23 боевых столкновения. И там постоянно продолжаются ожесточенные бои. Враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей - говорит Волошин.

- говорит Волошин.

Кроме этого, на Ореховском направлении также довольно неспокойная ситуация. Враг пытается прорвать там линию боевого столкновения, выйти на плацдарм и захватить его, чтобы совершать обстрелы Запорожья и пригородов, добавил спикер.

Это недалеко от Запорожья и оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области. Ну и обстреливать Запорожье и его пригороды восточного фланга

- объясняет Волошин.

В частности, на Приднепровском направлении россияне все чаще прибегают к разведывательным вылазкам и пытаются высадиться на небольшие острова. ВСУ активно борются с разведчиками и ликвидируют их, однако некоторые российские военнослужащие предпочитают сдаться в плен украинским военным. Однако, по словам Волошина, российская пропаганда апеллирует этими "вылазками" россиян, как попыткой взять под контроль островную зону.

Враг начал больше осуществлять там так называемых разведывательно-поисковых действий. Хотя эти действия большой угрозы не несут. Они пытаются высадиться на небольшие острова и ВСУ их топят, топят их плавсредства. По 1-2 человека остаются на этих островах, играют в так называемых робинзонов, эвакуировать их оттуда невозможно, их командование сбрасывает им боеприпасы и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом даже есть такие случаи, что сдаются нашим в плен. Но российская пропаганда использует эти факты, как попытку взять под контроль островную зону. И таких попыток за последние несколько дней стало больше

- объясняет Волошин.

Кроме этого, захватчики изменили тактику обстрелов Херсона и прибегают к подлости, обстреливая гражданскую инфраструктуру КАБами, а затем открывая огонь из артиллерии по спасателям и медикам, которые приезжают на место происшествия.

Довольно тревожный такой звоночек – это позавчера и сегодня по Херсону было применено врагом КАБы и эти бомбы нанесли удары по жилой застройке. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения и разрушения среди гражданских зданий. Враг применяет такую тактику подлую, что сначала наносит такие удары бомбами, когда приезжают спасатели и медики через некоторое время враг совершает артиллерийский обстрел и наносит удары дронами по тем службам, которые уже проводят эвакуацию, спасательные работы

- сообщил спикер.

россияне меняют тактику и прибегают к массированным штурмам на Юге - Волошин23.04.25, 17:47 • 5707 просмотров

Алена Уткина

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