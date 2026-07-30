российскому бизнесмену с активами на 1,5 млрд гривен в Украине объявили подозрение за спонсирование армии РФ

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины заочно уведомили о подозрении российского бизнесмена, который имеет 1,5 млрд гривен активов в Украине и спонсирует российскую армию. Речь идет о подсанкционном российском бизнесмене Юрии Васине, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, после полномасштабного российского вторжения Васин временно "переписал" свой бизнес в Украине на доверенных лиц и продолжил контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий.

Речь идет о 40 объектах недвижимости, среди которых сеть из 17 отелей и курортных комплексов в разных регионах Украины стоимостью более 1,5 млрд гривен.

Следствие также установило, что подконтрольные Васину коммерческие структуры на территории РФ активно сотрудничают с предприятиями военно-промышленного комплекса и государственными военизированными структурами страны-агрессора. В настоящее время в суд подано ходатайство о наложении арестов на имущество бизнесмена в Украине с целью его дальнейшей национализации - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители провели обыски по местам проживания и в офисных помещениях подконтрольных топ-менеджеров Васина в Киеве, Виннице и Львове. Во время обысков обнаружили бухгалтерскую отчетность, черновые записи, смартфоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Васину заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных повторно из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет.

Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и конфискацию имущества.

Напомним

Бывшему нардепу Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины.