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Российский террор против Киева вчера был пощечиной Путина всем мирным усилиям - Сибига

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что атака РФ на Киев 31 июля является пощечиной мирным усилиям и американской стороне. Он подчеркнул необходимость повышения санкционного давления на Россию.

Российский террор против Киева вчера был пощечиной Путина всем мирным усилиям - Сибига

Атака РФ на Киев 31 июля стала пощечиной российского диктатора Владимира Путина всем мирным усилиям, в том числе американской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Радославом Сикорским во время визита в Польшу, передает УНН

Детали

Российский террор против Киева вчера был пощечиной Путина всем мирным усилиям, пощечиной американской стороне. Он имитирует дипломатический процесс, чтобы избежать санкций. Мы должны повышать цену агрессии России. Санкции должны быть сокрушительными, они должны разрушать российскую экономику

- сказал Сибига.

Он подчеркнул, что около 70% потока теневого флота, который транспортирует российскую нефть, проходит по Балтийскому морю.

Украина активно работает, чтобы наложить санкции на предприятия, которые непосредственно вовлечены в импорт российской нефти теневым флотом. В следующий период Польша будет председательствовать в Балтийском Союзе. Очень важно обратить на это внимание

- добавил Сибига.

Кроме того, министр указал три ключевых пункта давления, чтобы принудить Россию к миру: санкционное давление, изоляция, полное использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Напомним

Украина стремится завершить войну с Россией уже в этом году, но пока Россия только имитирует мирные переговоры. Приблизить мир могут санкции, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести против России.

 Число погибших в результате атаки РФ на Киев 31 июля увеличилось до 28

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Польша