Жертвами російської атаки на Київ 31 липня стали 28 людей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ 31 липня кількість загиблих зросла до 28 осіб. Рятувальники продовжують роботи, розібравши 70% зруйнованих конструкцій.
Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ 31 липня збільшилася до 28, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28
За даними ДСНС, відомо також про 159 постраждалих, серед яких 16 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. На 8 годину 1 серпня рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.
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