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Жертвами російської атаки на Київ 31 липня стали 28 людей

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ 31 липня кількість загиблих зросла до 28 осіб. Рятувальники продовжують роботи, розібравши 70% зруйнованих конструкцій.

Жертвами російської атаки на Київ 31 липня стали 28 людей

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ 31 липня збільшилася до 28, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28

- написав Ткаченко.

За даними ДСНС, відомо також про 159 постраждалих, серед яких 16 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. На 8 годину 1 серпня рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби після масованого обстрілу рф31.07.25, 17:16 • 3236 переглядiв

Юлія Шрамко

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