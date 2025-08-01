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Жертвами российской атаки на Киев 31 июля стали 28 человек

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В результате российской атаки на Киев 31 июля число погибших возросло до 28 человек. Спасатели продолжают работы, разобрав 70% разрушенных конструкций.

Жертвами российской атаки на Киев 31 июля стали 28 человек

Число погибших в результате атаки рф на Киев 31 июля увеличилось до 28, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28

- написал Ткаченко.

По данным ГСЧС, известно также о 159 пострадавших, среди которых 16 детей.

Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. На 8 часов 1 августа спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 3260 просмотров

Юлия Шрамко

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