Російський терор проти Києва вчора був ляпасом путіна усім мирним зусиллям - Сибіга

Атака рф по Києву 31 липня була ляпасом російського диктатора володимира путіна усім мирним зусиллям, зокрема американській стороні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Радославом Сікорським під час візиту до Польщі, передає УНН.

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Російський терор проти Києва вчора був ляпасом путіна усім мирним зусиллям, ляпасом американській стороні. Він імітує дипломатичний процес, щоб уникнути санкцій. Ми повинні підвищувати ціну агресії росії. Санкції повинні бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку - сказав Сибіга.

Він наголосив, що близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем.

Україна активно працює щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом. В наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі. Дуже важливо звернути на це увагу - додав Сибіга.

Окрім того, міністр вказав три ключові пункти тиску аби примусити росію до миру: санкційний тиск, ізоляція, повне використання заморожених активів рф для підтримки України.

Нагадаємо

Україна прагне завершити війну з росією вже цього року, але наразі росія тільки імітує мирні перемовини. Наблизити мир можуть санкції, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв запровадити проти росії.

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ 31 липня збільшилася до 28.