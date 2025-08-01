Санкції мають бути руйнівними для російської економіки - Сибіга

Україна прагне завершити війну з росією вже цього року, але наразі росія тільки імітує мирні перемовини. Наблизити мир можуть санкції, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв запровадити проти росії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Yle, пише УНН.

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Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами - наголосив Сибіга.

Він додав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом запровадити жорсткі санкції проти росії та її торговельних партнерів. За словами Сибіги, нові обмеження можуть наблизити мир.

Міністр закордонних справ також нагадує, що укладання миру потрібне не лише Україні. Докласти зусиль до цього необхідно спільними зусиллями.

Нині Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи та інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями змусити росію до миру - нагадав Сибіга.

Доповнення

Андрій Сибіга заявив, що пересічні росіяни також мають нести відповідальність за агресивну війну рф проти України. Він наголосив, що ненормально, коли людина, яка схвалює російський терор, вільно пересувається Європою.

Україна виступає за виключення росії з ОБСЄ через порушення Гельсінської декларації та підрив європейської безпеки. Київ закликає реформувати організацію для виключення країн-агресорів.