Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив переконання, що прості росіяни також мають нести відповідальність через агресивну війну диктатора володимира путіна проти України. Він зазначив, що ненормально, коли людина, яка схвалює російський терор, має можливість вільно пересуватися по Європі, пише УНН з посиланням на Etusivu.

Ненормально, що людина, яка радіє російському тероризму та вбивству українців, може вільно пересуватися Європою - наголосив Сибіга.

За словами глави МЗС, пересічні росіяни несуть відповідальність за страждання та злочини, які спричинила агресивна війна росії в Україні. За його словами, також потрібно нести відповідальність за мовчання суспільства та дозвіл на злочини.

Крім того, Сибіга переконаний, що російський диктатор володимир путін є найбільшим масовим вбивцею росіян. Він нагадав, що понад мільйон росіян вже загинули або були поранені у війні в Україні.

Доповнення

Україна виступає за виключення росії з ОБСЄ через порушення Гельсінської декларації та підрив європейської безпеки. Київ закликає реформувати організацію для виключення країн-агресорів.