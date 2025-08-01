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Рядовые россияне несут ответственность за агрессивную войну Путина против Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что рядовые россияне также должны нести ответственность за агрессивную войну РФ против Украины. Он подчеркнул, что ненормально, когда человек, одобряющий российский террор, свободно передвигается по Европе.

Рядовые россияне несут ответственность за агрессивную войну Путина против Украины - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил убеждение, что простые россияне также должны нести ответственность из-за агрессивной войны диктатора Владимира Путина против Украины. Он отметил, что ненормально, когда человек, одобряющий российский террор, имеет возможность свободно передвигаться по Европе, пишет УНН со ссылкой на Etusivu.

Ненормально, что человек, который радуется российскому терроризму и убийству украинцев, может свободно передвигаться по Европе 

- подчеркнул Сибига.

По словам главы МИД, рядовые россияне несут ответственность за страдания и преступления, которые вызвала агрессивная война России в Украине. По его словам, также нужно нести ответственность за молчание общества и разрешение на преступления.

Кроме того, Сибига убежден, что российский диктатор Владимир Путин является крупнейшим массовым убийцей россиян. Он напомнил, что более миллиона россиян уже погибли или были ранены в войне в Украине.

Дополнение

Украина выступает за исключение России из ОБСЕ из-за нарушения Хельсинкской декларации и подрыва европейской безопасности. Киев призывает реформировать организацию для исключения стран-агрессоров.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Европа
Украина