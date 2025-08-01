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Сибіга закликав виключити росію з ОБСЄ: кремль використовує організацію у власних інтересах

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Україна виступає за виключення росії з ОБСЄ через порушення Гельсінської декларації та підрив європейської безпеки. Київ закликає реформувати організацію для виключення країн-агресорів.

Сибіга закликав виключити росію з ОБСЄ: кремль використовує організацію у власних інтересах

росія, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в складі ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН з посиланням на видання Yle.

ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує кремль у власних інтересах 

- зауважив Сибіга.

Україна закликає реформувати організацію таким чином, щоб країна-агресор, яка порушує міжнародне право, могла бути виключена.

За словами міністра закодонних справ України, рф несе відповідальність за руйнування безпекової архітектури Європи, і її членство в ОБСЄ лише підриває цілісність організації. 

"Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації", – наголосив очільник МЗС. 

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу на полях конференції до 50-річчя Гельсінського заключного акту. Під час розмови він наголосив на важливості беззастережного припинення вогню, звільнення співробітників ОБСЄ з російського полону та необхідності реформування самої Організації.

Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка включатиме п'ять кроків для виведення організації з глухого кута. 

Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку рф у ніч на 31 липня31.07.25, 22:01 • 1152 перегляди

Віта Зеленецька

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Андрій Сибіга
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