Сибіга закликав виключити росію з ОБСЄ: кремль використовує організацію у власних інтересах
Київ • УНН
Україна виступає за виключення росії з ОБСЄ через порушення Гельсінської декларації та підрив європейської безпеки. Київ закликає реформувати організацію для виключення країн-агресорів.
росія, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в складі ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН з посиланням на видання Yle.
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Україна закликає реформувати організацію таким чином, щоб країна-агресор, яка порушує міжнародне право, могла бути виключена.
За словами міністра закодонних справ України, рф несе відповідальність за руйнування безпекової архітектури Європи, і її членство в ОБСЄ лише підриває цілісність організації.
"Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації", – наголосив очільник МЗС.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу на полях конференції до 50-річчя Гельсінського заключного акту. Під час розмови він наголосив на важливості беззастережного припинення вогню, звільнення співробітників ОБСЄ з російського полону та необхідності реформування самої Організації.
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