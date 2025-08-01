Сибига призвал исключить Россию из ОБСЕ: кремль использует организацию в собственных интересах
Киев • УНН
Украина выступает за исключение России из ОБСЕ из-за нарушения Хельсинкской декларации и подрыва европейской безопасности. Киев призывает реформировать организацию для исключения стран-агрессоров.
Россия, грубо нарушившая все десять базовых принципов Хельсинкской декларации, не имеет морального или юридического права оставаться в составе ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН со ссылкой на издание Yle.
ОБСЕ создавалась в условиях холодной войны, но сегодня ее использует кремль в собственных интересах
Украина призывает реформировать организацию таким образом, чтобы страна-агрессор, нарушающая международное право, могла быть исключена.
По словам министра иностранных дел Украины, РФ несет ответственность за разрушение архитектуры безопасности Европы, и ее членство в ОБСЕ лишь подрывает целостность организации.
"Не может быть, чтобы государство, являющееся источником нестабильности и угроз в регионе, блокировало работу всей организации", – подчеркнул глава МИД.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу на полях конференции к 50-летию Хельсинкского заключительного акта. Во время разговора он подчеркнул важность безоговорочного прекращения огня, освобождения сотрудников ОБСЕ из российского плена и необходимость реформирования самой Организации.
Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет включать пять шагов для вывода организации из тупика.