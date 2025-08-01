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Сибига призвал исключить Россию из ОБСЕ: кремль использует организацию в собственных интересах

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украина выступает за исключение России из ОБСЕ из-за нарушения Хельсинкской декларации и подрыва европейской безопасности. Киев призывает реформировать организацию для исключения стран-агрессоров.

Сибига призвал исключить Россию из ОБСЕ: кремль использует организацию в собственных интересах

Россия, грубо нарушившая все десять базовых принципов Хельсинкской декларации, не имеет морального или юридического права оставаться в составе ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН со ссылкой на издание Yle.

ОБСЕ создавалась в условиях холодной войны, но сегодня ее использует кремль в собственных интересах 

- отметил Сибига.

Украина призывает реформировать организацию таким образом, чтобы страна-агрессор, нарушающая международное право, могла быть исключена.

По словам министра иностранных дел Украины, РФ несет ответственность за разрушение архитектуры безопасности Европы, и ее членство в ОБСЕ лишь подрывает целостность организации. 

"Не может быть, чтобы государство, являющееся источником нестабильности и угроз в регионе, блокировало работу всей организации", – подчеркнул глава МИД. 

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу на полях конференции к 50-летию Хельсинкского заключительного акта. Во время разговора он подчеркнул важность безоговорочного прекращения огня, освобождения сотрудников ОБСЕ из российского плена и необходимость реформирования самой Организации.

Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет включать пять шагов для вывода организации из тупика. 

Вита Зеленецкая

политика
Андрей Сибига
Европа
Украина