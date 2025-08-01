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Санкции должны быть разрушительными для российской экономики - Сибига

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина стремится завершить войну в этом году. Он подчеркнул, что разрушительные санкции против экономики РФ, обещанные Дональдом Трампом, могут приблизить мир.

Санкции должны быть разрушительными для российской экономики - Сибига

Украина стремится завершить войну с Россией уже в этом году, но пока Россия только имитирует мирные переговоры. Приблизить мир могут санкции, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести против России, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью финскому изданию Yle, пишет УНН.  

Детали 

Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами

- подчеркнул Сибига.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров. По словам Сибиги, новые ограничения могут приблизить мир.

Министр иностранных дел также напоминает, что заключение мира нужно не только Украине. Приложить усилия к этому необходимо совместными усилиями.

Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру

- напомнил Сибига. 

Дополнение

Андрей Сибига заявил, что рядовые россияне также должны нести ответственность за агрессивную войну РФ против Украины. Он подчеркнул, что ненормально, когда человек, который одобряет российский террор, свободно передвигается по Европе.

 Украина выступает за исключение России из ОБСЕ из-за нарушения Хельсинкской декларации и подрыва европейской безопасности. Киев призывает реформировать организацию для исключения стран-агрессоров. 

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина