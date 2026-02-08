$43.140.00
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
20:13 • 10441 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 13:35 • 16020 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 21409 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 20062 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 23631 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35286 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47368 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42424 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32006 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человек

Киев • УНН

 • 4 просмотра

После полуночи российский дрон атаковал Чугуев в Харьковской области. Повреждены два многоквартирных дома, один человек обратился за медицинской помощью.

российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человек

В Чугуеве Харьковской области российский дрон после полуночи атаковал один из микрорайонов. Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, в результате вражеского обстрела повреждения получили два многоквартирных дома.

Один человек обратился за медицинской помощью. Последствия обстрела устраняются

- отметила Минаева.

Напомним

20 января в результате атаки вражеского дрона типа "Герань-2" на Чугуев пострадали три человека. Повреждены дома и хозяйственные постройки, у пострадавших острая реакция на стресс.

Вадим Хлюдзинский

