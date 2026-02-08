российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человек
Киев • УНН
После полуночи российский дрон атаковал Чугуев в Харьковской области. Повреждены два многоквартирных дома, один человек обратился за медицинской помощью.
В Чугуеве Харьковской области российский дрон после полуночи атаковал один из микрорайонов. Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует УНН.
Подробности
По ее словам, в результате вражеского обстрела повреждения получили два многоквартирных дома.
Один человек обратился за медицинской помощью. Последствия обстрела устраняются
Напомним
20 января в результате атаки вражеского дрона типа "Герань-2" на Чугуев пострадали три человека. Повреждены дома и хозяйственные постройки, у пострадавших острая реакция на стресс.
