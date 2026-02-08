російський дрон атакував Чугуїв: пошкоджено будинки, поранено людину

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 5584 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 10701 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 16237 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 21635 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 20217 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23715 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35352 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47410 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42473 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32035 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віктор Орбан назвав Україну ворогом7 лютого, 15:47 • 3984 перегляди
У Польщі затримали українця за спробу перевезення групи нелегальних мігрантівVideo7 лютого, 16:11 • 3386 перегляди
Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мерVideo7 лютого, 16:33 • 4588 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго7 лютого, 17:17 • 7488 перегляди
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу7 лютого, 18:19 • 6414 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 27347 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 48570 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 43395 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 45257 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 58454 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15533 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29772 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32048 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40982 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44113 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

російський дрон атакував Чугуїв: пошкоджено будинки, поранено людину

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Після півночі російський дрон атакував Чугуїв на Харківщині. Пошкоджено два багатоквартирних будинки, одна людина звернулася за медичною допомогою.

російський дрон атакував Чугуїв: пошкоджено будинки, поранено людину

У Чугуєві на Харківщині російський дрон після півночі атакував один з мікрорайонів. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, інформує УНН.

Деталі

За її словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкодження отримали два багатоквартирних будинки.

Одна людина звернулася по медичну допомогу. Наслідки обстрілу усуваються

- зазначила Мінаєва.

Нагадаємо

20 січня внаслідок атаки ворожого дрона типу "Герань-2" на Чугуїв постраждали троє людей. Пошкоджено будинки та господарські споруди, у постраждалих гостра реакція на стрес.

На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство05.12.25, 00:28 • 4436 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Харківська область