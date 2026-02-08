російський дрон атакував Чугуїв: пошкоджено будинки, поранено людину
Київ • УНН
Після півночі російський дрон атакував Чугуїв на Харківщині. Пошкоджено два багатоквартирних будинки, одна людина звернулася за медичною допомогою.
У Чугуєві на Харківщині російський дрон після півночі атакував один з мікрорайонів. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, інформує УНН.
Деталі
За її словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкодження отримали два багатоквартирних будинки.
Одна людина звернулася по медичну допомогу. Наслідки обстрілу усуваються
Нагадаємо
20 січня внаслідок атаки ворожого дрона типу "Герань-2" на Чугуїв постраждали троє людей. Пошкоджено будинки та господарські споруди, у постраждалих гостра реакція на стрес.
На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство05.12.25, 00:28 • 4436 переглядiв