Российские Ан-124 и активы в Канаде готовят к конфискации для передачи в пользу Украины - Шмыгаль

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"Новый пакет санкций против россии от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передачу их в пользу Украины. Против 120 юридических и физических лиц, включая представителей "росатома", ввели также санкции США", - подвел итоги своего визита в Канаду Денис Шмыгаль в Facebook.

Детали

Это первый визит правительственной команды в Канаду. По словам Дениса Шмыгаля, результатами стали продуктивные встречи с премьером Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд. Обновляется Соглашение о свободной торговле и есть заверение об очередном пакете военной поддержки.

Дополнение

В США глава украинского правительства провел предметные встречи с министрами обороны, финансов, торговли, транспорта США, по усилению координации по всем насущным вопросам. Подготовки к контрнаступлению, освобождения территорий и их дальнейшего восстановления.

"Имеем абсолютную поддержку от американских партнеров", - отметил Шмыгаль

Были заключены соглашения со Всемирным банком, USAID и DFC. ВБ выделит 200 млн долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства на 200 млн долларов, отметил премьер.

По результатам круглого стола министерского уровня на Spring Meetings при онлайн-участии Президента Украины, были получены заверения стран G7 в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов. Швейцария предоставит 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.

Во время встречи с премьером Польши, министрами финансов Великобритании, Германии, Франции, главами МВФ, Всемирного банка, ЕИБ и другими высокопоставленными чиновниками обсудили восстановление Украины, санкции против России и финансовую поддержку.

"Во время этого визита еще раз убедились, что у Украины есть надежные друзья и партнеры, на которых можем рассчитывать. Продолжаем укреплять проукраинскую коалицию в мире и привлекать еще больше участников к восстановлению Украины", - подытожил глава украинского правительства.

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