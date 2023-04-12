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Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики - Шмигаль

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики - Шмигаль

Київ • УНН

 • 754837 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики. Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у Вашингтоні була підписана відповідна угода, передає УНН.

Цитата

"Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики! Щойно у Вашингтоні підписали угоду з Віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде", - написав Шмигаль у Telegram.

За словами прем'єра, відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика — один з наших пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області.

Додамо

Також на зустрічі з представникам СБ обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (Фінансовий рамштайн), додав Шмигаль.

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Вдячні партнерам зі Світового банку за підтримку України та нашої програми відновлення, яка стане найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

У Вашингтоні розпочав роботу міністерський круглий стіл по підтримці України під час Весняних зборів МВФ та Світового банку.

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