Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики. Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в Вашингтоне было подписано соответствующее соглашение, передает УНН.
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"Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики! Только что в Вашингтоне подписали соглашение с Вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде", - написал Шмыгаль в Telegram.
По словам премьера, восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика — один из наших приоритетов. Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.
Добавим
Также на встрече с представителям ВБ обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый рамштайн), добавил Шмыгаль.
"Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.
Благодарны партнерам из Всемирного банка за поддержку Украины и нашей программы восстановления, которая станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним
В Вашингтоне начал работу министерский круглый стол по поддержке Украины во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.