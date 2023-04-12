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Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики - Шмыгаль

Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 754833 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики. Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в Вашингтоне было подписано соответствующее соглашение, передает УНН.

Цитата

"Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 200 млн долларов на восстановление энергетики! Только что в Вашингтоне подписали соглашение с Вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде", - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика — один из наших приоритетов. Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.

Добавим

Также на встрече с представителям ВБ обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый рамштайн), добавил Шмыгаль.

"Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Благодарны партнерам из Всемирного банка за поддержку Украины и нашей программы восстановления, которая станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

В Вашингтоне начал работу министерский круглый стол по поддержке Украины во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

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