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Весняні збори МВФ та Світового банку: розпочав роботу кругий стіл по підтримці України

Весняні збори МВФ та Світового банку: розпочав роботу кругий стіл по підтримці України

Київ • УНН

 • 712362 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Вашингтоні розпочав роботу міністерський круглий стіл по підтримці України під час Весняних зборів МВФ та Світового банку. Про це повідомив у Facebook заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, передає УНН.

Деталі

За словами Рашкована, до роботи круглого столу онлайн доєднався Президент України Володимир Зеленський. Офлайн долучились понад 30 керівників різних організацій.

"На зустрічі Президент (зум), ПМ України, Міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, Голови МВФ, Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, Міністри фінансів США, Канади, Японії, керівництво ЄС та ще за столом більше 30 керівників різних організацій, які прийшли обговорити наступні кроки по підтримці нашї країни, як зараз (бюджетна допомога та допомога в швидкому відновленні), так і в післявоєнній реконструкції та модернізації та вступі до ЄС", - написав Рашкован.

Раніше

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до США. У планах - зустрічі з урядовцями та керівництвом Світового банку та МВФ.

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