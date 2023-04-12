Весняні збори МВФ та Світового банку: розпочав роботу кругий стіл по підтримці України

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За словами Рашкована, до роботи круглого столу онлайн доєднався Президент України Володимир Зеленський. Офлайн долучились понад 30 керівників різних організацій.

"На зустрічі Президент (зум), ПМ України, Міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, Голови МВФ, Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, Міністри фінансів США, Канади, Японії, керівництво ЄС та ще за столом більше 30 керівників різних організацій, які прийшли обговорити наступні кроки по підтримці нашї країни, як зараз (бюджетна допомога та допомога в швидкому відновленні), так і в післявоєнній реконструкції та модернізації та вступі до ЄС", - написав Рашкован.

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