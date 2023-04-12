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Шмигаль прибув до США: у планах - зустрічі з керівництвом Світового банку та МВФ

Шмигаль прибув до США: у планах - зустрічі з керівництвом Світового банку та МВФ

Київ • УНН

 • 602849 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до США. У планах - зустрічі з урядовцями та керівництвом Світового банку та МВФ, передає УНН.

Цитата

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими", - написав Шмигаль у Telegram.

Прем'єр України також додав, що розраховує на нові домовленості.

Нагадаємо

ЦЬого тижня Шмигаль здійснив візит до Канади.

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