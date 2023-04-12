Шмигаль прибув до США: у планах - зустрічі з керівництвом Світового банку та МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до США. У планах - зустрічі з урядовцями та керівництвом Світового банку та МВФ, передає УНН.
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"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими", - написав Шмигаль у Telegram.
Прем'єр України також додав, що розраховує на нові домовленості.
Нагадаємо
ЦЬого тижня Шмигаль здійснив візит до Канади.