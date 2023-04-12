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Шмыгаль прибыл в США: в планах - встречи с руководством Всемирного банка и МВФ

Киев • УНН

 • 602844 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в США. В планах - встречи с чиновниками и руководством Всемирного банка и МВФ, передает УНН.

Цитата

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими", - написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер Украины также добавил, что рассчитывает на новые договоренности.

Напомним

На этой неделе Шмыгаль совершил визит в Канаду.

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