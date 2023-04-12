Шмыгаль прибыл в США: в планах - встречи с руководством Всемирного банка и МВФ

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"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими", - написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер Украины также добавил, что рассчитывает на новые договоренности.

Напомним

На этой неделе Шмыгаль совершил визит в Канаду.