Шмыгаль прибыл в США: в планах - встречи с руководством Всемирного банка и МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в США. В планах - встречи с чиновниками и руководством Всемирного банка и МВФ, передает УНН.
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"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими", - написал Шмыгаль в Telegram.
Премьер Украины также добавил, что рассчитывает на новые договоренности.
Напомним
На этой неделе Шмыгаль совершил визит в Канаду.