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Прем'єр-міністр України прибув до Канади з візитом

Прем'єр-міністр України прибув до Канади з візитом

Київ • УНН

 • 853537 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Дениса Шмигаля.

Цитата

"Дружня Канада. Країна, яка однією з перших приходить на підтримку України. Цього тижня працюємо тут та в Сполучених Штатах. Проведемо зустріч із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Прем'єр-міністр додав, що: "Попереду також зустрічі з високопосадовцями США та участь у Spring Meetings". Шмигаль також підкреслив, що готуються угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський провів розмову з Трюдо: подякував за надання 2,4 млрд канадських доларів Україні

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