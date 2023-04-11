Прем'єр-міністр України прибув до Канади з візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Дениса Шмигаля.
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"Дружня Канада. Країна, яка однією з перших приходить на підтримку України. Цього тижня працюємо тут та в Сполучених Штатах. Проведемо зустріч із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Прем'єр-міністр додав, що: "Попереду також зустрічі з високопосадовцями США та участь у Spring Meetings". Шмигаль також підкреслив, що готуються угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості України.
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