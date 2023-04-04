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Зеленський провів розмову з Трюдо: подякував за надання 2,4 млрд канадських доларів Україні

Зеленський провів розмову з Трюдо: подякував за надання 2,4 млрд канадських доларів Україні

Київ • УНН

 • 927256 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої подякував Торонто за надання 2,4 мільярда канадських доларів Україні. Про це інформує УНН, посилаючись на Twitter лідера держави.

Цитата

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за 2,4 млрд CAD допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку. Докладно обговорили спокій на полі бою та подальші безпекові потреби України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

У 2023 році Канада надасть Україні кредит ще на 2,45 млрд канадських доларів (1,76 млрд доларів США). Як відомо, кошти для України нададуть в рамках "Адміністративного рахунку для України" Міжнародного валютного фонду.

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