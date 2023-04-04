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Зеленский провел разговор с Трюдо: поблагодарил за предоставление 2,4 млрд канадских долларов Украине

Зеленский провел разговор с Трюдо: поблагодарил за предоставление 2,4 млрд канадских долларов Украине

Киев • УНН

 • 927250 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого поблагодарил Торонто за предоставление 2,4 миллиарда канадских долларов Украине. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter лидера государства.

Цитата

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за 2,4 млрд CAD помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку. Подробно обсудили спокойствие на поле боя и дальнейшие потребности Украины в безопасности", - заявил Зеленский.

Напомним

В 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США). Как известно, средства для Украины предоставят в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

Украинские Национальные Новости

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