Зеленский провел разговор с Трюдо: поблагодарил за предоставление 2,4 млрд канадских долларов Украине

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"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за 2,4 млрд CAD помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку. Подробно обсудили спокойствие на поле боя и дальнейшие потребности Украины в безопасности", - заявил Зеленский.

Напомним

В 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США). Как известно, средства для Украины предоставят в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.