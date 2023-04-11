Премьер-министр Украины прибыл в Канаду с визитом в Канаду

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"Дружественная Канада. Страна, которая одной из первых приходит на поддержку Украины. На этой неделе работаем здесь и в Соединенных Штатах. Проведем встречу с премьером Канады Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд", — отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что: "Впереди также встречи с высокопоставленными чиновниками США и участие в Spring Meetings". Шмыгаль также подчеркнул, что готовятся соглашения для усиления макрофинансовой и экономической устойчивости Украины.

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