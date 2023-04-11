Премьер-министр Украины прибыл в Канаду с визитом в Канаду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Дениса Шмыгаля.
Цитата
"Дружественная Канада. Страна, которая одной из первых приходит на поддержку Украины. На этой неделе работаем здесь и в Соединенных Штатах. Проведем встречу с премьером Канады Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд", — отметил Шмыгаль.
Дополнение
Премьер-министр добавил, что: "Впереди также встречи с высокопоставленными чиновниками США и участие в Spring Meetings". Шмыгаль также подчеркнул, что готовятся соглашения для усиления макрофинансовой и экономической устойчивости Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел разговор с Трюдо: поблагодарил за предоставление 2,4 млрд канадских долларов Украине