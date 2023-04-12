Весеннее собрание МВФ и Всемирного банка: начал работу круглый стол по поддержке Украины

Детали

По словам Рашкована, к работе круглого стола онлайн присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Офлайн присоединились более 30 руководителей различных организаций.

"На встрече Президент (зум), ПМ Украины, Министр финансов Сергей Марченко, председатель НБУ Андрей Пышный, Председатели МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, Министры финансов США, Канады, Японии, руководство ЕС и еще за столом более 30 руководителей различных организаций, которые пришли обсудить следующие шаги по поддержке нашей страны, как сейчас (бюджетная помощь и помощь в быстром восстановлении), так и в послевоенной реконструкции и модернизации и вступлении в ЕС", - написал Рашкован.

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в США. В планах - встречи с чиновниками и руководством Всемирного банка и МВФ.