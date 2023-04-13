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Україна розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури - Шмигаль

Україна розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури - Шмигаль

Київ • УНН

 • 633638 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хоєром відбудову України. Київ розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури, передає УНН.

Цитата

«На полях Spring Meetings 2023 обговорили з Вернером Хоєром відбудову України. Розраховуємо на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури. Вдячний команді за швидку та своєчасну допомогу у період війни», - написав Шмигаль у Twitter.

Доповнення

Шмигаль на заходах у межах Spring Meetings групи Світового банку та МВФ заявив, що у 2023 році на проекти швидкої відбудови потрібно 14 млрд дол. З його слів, ідуть перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення.

Шмигаль також вказав, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки.

Світовий банк оцінює потреби України на відновлення у понад 400 мільярдів доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн дол. на відновлення енергетики

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