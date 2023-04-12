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Шмигаль: міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки

Шмигаль: міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки

Київ • УНН

 • 898930 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку. Головною темою робочого візиту у Вишингтоні була мобілізація ресурсів для відновлення України, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Дениса Шмигаля.

Деталі

"Мобілізація ресурсів для відновлення України одна з головних тем робочого візиту у Вашингтон. У цьому контексті виступив на круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку. Відкрив цей захід у межах Spring Meetings онлайн-виступ Президента України Володимира Зеленського", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України повідомив, що партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів підтримки.

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - сказав голова уряду України.

Доповнення

"Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення", - зауважив він.

Також Денис Шмигаль подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ та іншим країнам G7, а також всім міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають вистояти Україні та почати відновлення.

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