Шмигаль: международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки

Детали

"Мобилизация ресурсов для восстановления Украины одна из главных тем рабочего визита в Вашингтон. В этом контексте выступил на круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке. Открыл это мероприятие в рамках Spring Meetings онлайн-выступление Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины сообщил, что партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов поддержки.

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - сказал глава правительства Украины.

Дополнение

"Восстановление начинаем уже сейчас. В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд. Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления", - отметил он.

Также Денис Шмыгаль поблагодарил США, ЕС, Всемирный банк, МВФ и другие страны G7, а также всех международных партнеров, которые сегодня помогают выстоять Украине и начать восстановление.

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