Шмигаль на зустрічі з главою Пентагону просив надати винищувачі F-16 та далекобійні ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Міністром оборони США Остіном Ллойдом повторив запит України на винищувачі F-15 та F-16, а також далекобійні ракети від США. Про це повідомило CNN, передає УНН.
Цитата
"Ми виграємо цю війну, — сказав Шмигаль англійською, — але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні все ще потрібна інтенсивна військова підтримка", — зазначив прем'єр-міністр.
Деталі
Міністр оборони США Ллойд Остін не став коментувати конкретних запитів, але зобов'язався розширити виробництво військової техніки в США для України.
"Ми продовжимо інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", - сказав Остін.
Остін також подякував Україні за увагу до прозорості роботи з наданою допомогою від США у галузі безпеки.
"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб гарантувати, що наша допомога в галузі безпеки залишається в руках захисників України", - сказав Остін.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном і закликав підтримати надання ракет більшої дальності.