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Шмигаль на зустрічі з главою Пентагону просив надати винищувачі  F-16 та далекобійні ракети

Шмигаль на зустрічі з главою Пентагону просив надати винищувачі  F-16 та далекобійні ракети

Київ • УНН

 • 1041696 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Міністром оборони США Остіном Ллойдом повторив запит України на винищувачі F-15 та F-16, а також далекобійні ракети від США. Про це повідомило CNN, передає УНН.

Цитата

"Ми виграємо цю війну, — сказав Шмигаль англійською, — але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні все ще потрібна інтенсивна військова підтримка", — зазначив прем'єр-міністр.

Деталі

Міністр оборони США Ллойд Остін не став коментувати конкретних запитів, але зобов'язався розширити виробництво військової техніки в США для України.

"Ми продовжимо інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", - сказав Остін.

Остін також подякував Україні за увагу до прозорості роботи з наданою допомогою від США у галузі безпеки.

"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб гарантувати, що наша допомога в галузі безпеки залишається в руках захисників України", - сказав Остін.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном і закликав підтримати надання ракет більшої дальності.

Українські Національні Новини

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