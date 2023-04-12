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Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності: Шмигаль зустрівся із главою Пентагону

Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності: Шмигаль зустрівся із главою Пентагону

Київ • УНН

 • 712367 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном і закликав підтримати надання ракет більшої дальності, передає УНН.

Деталі

Шмигаль у Telegram повідомив про важливу зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Прем'єр України подякував Сполученим Штатам та особисто міністру за потужну військову підтримку, а також зусилля щодо створення Української контактної групи.

Цитата

"Детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє.

Українські воїни довели, що можуть за короткий час освоїти новітню техніку й ефективно використовувати її на полі бою. Для швидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них. Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності", - написав Шмигаль.

Крім того, прем'єр додав, що розраховує на незмінно потужну військову підтримку Сполучених Штатів до остаточної перемоги України.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до США. У планах - зустрічі з урядовцями та керівництвом Світового банку та МВФ.

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