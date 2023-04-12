Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности: Шмыгаль встретился с главой Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал поддержать предоставление ракет большей дальности, передает УНН.
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Шмыгаль в Telegram сообщил о важной встрече с министром обороны США Ллойдом Остином. Премьер Украины поблагодарил Соединенные Штаты и лично министра за мощную военную поддержку, а также усилия по созданию Украинской контактной группы.
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"Подробно обсудили насущные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель. А также совместную работу по новым возможностям на будущее.
Украинские воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и эффективно использовать ее на поле боя. Для более быстрой победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности", - написал Шмыгаль.
Кроме того, премьер добавил, что рассчитывает на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в США. В планах - встречи с чиновниками и руководством Всемирного банка и МВФ.