Шмыгаль на встрече с главой Пентагона просил предоставить истребители F-16 и дальнобойные ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Министром обороны США Остином Ллойдом повторил запрос Украины на истребители F-15 и F-16, а также дальнобойные ракеты от США. Об этом сообщило CNN, передает УНН.
Цитата
"Мы выиграем эту войну, — сказал Шмыгаль на английском, — но чтобы достичь этого быстрее и с меньшими потерями, Украине все еще нужна интенсивная военная поддержка", — отметил премьер-министр.
Детали
Министр обороны США Ллойд Остин не стал комментировать конкретных запросов, но обязался расширить производство военной техники в США для Украины.
"Мы продолжим инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - сказал Остин.
Остин также поблагодарил Украину за внимание к прозрачности работы с предоставленной помощью от США в области безопасности.
"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы гарантировать, что наша помощь в области безопасности остается в руках защитников Украины", - сказал Остин.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал поддержать предоставление ракет большей дальности.