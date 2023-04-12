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Шмыгаль на встрече с главой Пентагона просил предоставить истребители F-16 и дальнобойные ракеты

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Министром обороны США Остином Ллойдом повторил запрос Украины на истребители F-15 и F-16, а также дальнобойные ракеты от США. Об этом сообщило CNN, передает УНН.

Цитата

"Мы выиграем эту войну, — сказал Шмыгаль на английском, — но чтобы достичь этого быстрее и с меньшими потерями, Украине все еще нужна интенсивная военная поддержка", — отметил премьер-министр.

Детали

Министр обороны США Ллойд Остин не стал комментировать конкретных запросов, но обязался расширить производство военной техники в США для Украины.

"Мы продолжим инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - сказал Остин.

Остин также поблагодарил Украину за внимание к прозрачности работы с предоставленной помощью от США в области безопасности.

"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы гарантировать, что наша помощь в области безопасности остается в руках защитников Украины", - сказал Остин.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и призвал поддержать предоставление ракет большей дальности.

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