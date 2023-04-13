Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры - Шмыгаль

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«На полях Spring Meetings 2023 обсудили с Вернером Хойером восстановление Украины. Рассчитываем на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры. Благодарен команде за быструю и своевременную помощь в период войны», - написал Шмыгаль в Twitter.

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Шмыгаль на мероприятиях в рамках Spring Meetings группы Всемирного банка и МВФ заявил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно 14 млрд долл. По его словам, идут переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так смогут выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления.

Шмыгаль также указал, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки.

Всемирный банк оценивает потребности Украины на восстановление в более 400 миллиардов долларов.

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