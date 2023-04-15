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Військова підтримка, санкції та посилення економічної спроможності: Шмигаль підбив підсумки візиту до США

Військова підтримка, санкції та посилення економічної спроможності: Шмигаль підбив підсумки візиту до США

Київ • УНН

 • 681977 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки свого візиту до Сполучених Штатів Америки, де провів низку важливих зустрічей з американськими партнерами та уклав домовленості щодо посилення підтримки України у важливих галузях, передає УНН.

Деталі

У заяві Шмигаль повідомив, що обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіним збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії та звільнення наших територій.

“Для нас особливо важливо, щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. З міністром оборони ми також обговорили питання більш стратегічного співробітництва і на подальший час”, – наголошує прем’єр.

Також Шмигаль провів переговори з міністеркою фінансів США Джаннет Єллен. Сторони торкнулися теми санкцій проти агресора.

“Якраз під час нашого візиту США оголосили новий потужний санкційний пакет, в який потрапили понад 120 компаній, фізичних осіб, зокрема, пов’язаних з “Росатомом”. Ми дуже багато зусиль докладали та докладаємо для того, щоб санкціонувати атомну галузь російської федерації, і власне, США вже зробили перші кроки”, – додає він.

Водночас з міністром транспорту США Пітом Бу́ттіджеджем обговорено відновлення критичної інфраструктури. Шмигаль зазначає, що логістика є важливим аспектом функціонування військової економіки під час війни.

“Предметно обговорили посилення економічної спроможності. Разом з міністеркою торгівлі Джиною Раймонде зосередилися на програмах підтримки малого, середнього, мікробізнесу, розвитку переробки логістики, а також обговорили питання додаткових санкцій”, – продовжує Шмигаль.

Голова уряду провів зустрічі з представниками американського бізнесу.

“Говорили про інвестиції та страхування військових ризиків про аналог плану “Маршалла” для України, про трансформацію української економіки. Ми йдемо в ЄС, ми інтегруємося у глобальний світ, у глобальні ланцюжки доданої вартості. Прямі іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів закладуть основу для трансформації нашої економіки”, – підсумував прем’єр.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінансові домовленості, яких вдалося досягти під час візиту у Вашингтон, забезпечать стійкість нашої економіки.

Також Шмигаль підписав меморандум з американською корпорацією щодо залучення інвестицій.

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