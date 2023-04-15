Военная поддержка, санкции и усиление экономической способности: Шмыгаль подвел итоги визита в США

Детали

В заявлении Шмыгаль сообщил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином увеличение военной помощи для успешного контрнаступления украинской армии и освобождения наших территорий.

“Для нас особенно важно, чтобы уже в ближайшее время мы получили все необходимое вооружение, боеприпасы, а также ракеты большей дальности. С министром обороны мы также обсудили вопросы более стратегического сотрудничества и на дальнейшее время”, – подчеркивает премьер.

Также Шмыгаль провел переговоры с министром финансов США Джаннет Йеллен. Стороны затронули тему санкций против агрессора.

“Как раз во время нашего визита США объявили новый мощный санкционный пакет, в который попали более 120 компаний, физических лиц, в частности, связанных с “Росатомом”. Мы очень много усилий прилагали и прилагаем для того, чтобы санкционировать атомную отрасль российской федерации, и собственно, США уже сделали первые шаги”, – добавляет он.

В то же время с министром транспорта США Питом Буттиджеджем обсуждалось восстановление критической инфраструктуры. Шмыгаль отмечает, что логистика является важным аспектом функционирования военной экономики во время войны.

“Предметно обсудили усиление экономической способности. Вместе с министром торговли Джиной Раймонде сосредоточились на программах поддержки малого, среднего, микробизнеса, развития переработки логистики, а также обсудили вопросы дополнительных санкций”, – продолжает Шмыгаль.

Глава правительства провел встречи с представителями американского бизнеса.

“Говорили об инвестициях и страховании военных рисков об аналоге плана “Маршалла” для Украины, о трансформации украинской экономики. Мы идем в ЕС, мы интегрируемся в глобальный мир, в глобальные цепочки добавленной стоимости. Прямые иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов заложат основу для трансформации нашей экономики”, – подытожил премьер.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что финансовые договоренности, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон, обеспечат устойчивость нашей экономики.

Также Шмыгаль подписал меморандум с американской корпорацией по привлечению инвестиций.