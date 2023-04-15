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Шмигаль: фінансові домовленості, яких вдалося досягти під час візиту у Вашингтон, забезпечать стійкість нашої економіки

Шмигаль: фінансові домовленості, яких вдалося досягти під час візиту у Вашингтон, забезпечать стійкість нашої економіки

Київ • УНН

 • 784477 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Фінансові домовленості, яких вдалося досягти під час візиту у Вашингтон, забезпечать стійкість нашої економіки. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Під час брифінгу розповів про фінансові домовленості, яких вдалося досягти під час візиту у Вашингтон.

Все це допоможе нам перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки", - зазначив Шмигаль.

Деталі

За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings Україна отримала запевнення у додатковій підтримці на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, на зустрічі домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років.

"Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Денис Шмигаль підписав меморандум з американською корпорацією щодо залучення інвестицій.

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