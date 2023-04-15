Шмыгаль: финансовые договоренности, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон, обеспечат устойчивость нашей экономики

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"Во время брифинга рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон.

Все это поможет нам победить и обеспечить устойчивость нашей экономики", - отметил Шмыгаль.

Детали

По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings Украина получила заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов. В частности, на встрече договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.

Также Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет.

"Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", - добавил Шмыгаль.

Напомним

Денис Шмыгаль подписал меморандум с американской корпорацией о привлечении инвестиций.