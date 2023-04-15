Шмыгаль: финансовые договоренности, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон, обеспечат устойчивость нашей экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Финансовые договоренности, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон, обеспечат устойчивость нашей экономики. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
"Во время брифинга рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон.
Все это поможет нам победить и обеспечить устойчивость нашей экономики", - отметил Шмыгаль.
Детали
По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings Украина получила заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов. В частности, на встрече договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.
Также Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет.
"Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", - добавил Шмыгаль.
Напомним
Денис Шмыгаль подписал меморандум с американской корпорацией о привлечении инвестиций.