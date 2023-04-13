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Шмигаль підписав меморандум з американською корпорацією щодо залучення інвестицій

Шмигаль підписав меморандум з американською корпорацією щодо залучення інвестицій

Київ • УНН

 • 875711 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку підписали меморандум щодо підтримки залучення інвестицій в Україну, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Дениса Шмигаля.

Цитата

"Приватний капітал є невід’ємною складовою відновлення та сталого зростання України. Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки.На полях Spring Meetings підписали меморандум із Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки", -зазначив Шмигаль.

Доповнення

Глава уряду України також додав, що в України є широкі інвестиційні можливості, "які дадуть змогу розкрити економічний потенціал".

"DFC та USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки. Вдячні за партнерство та допомогу на цьому шляху", - підкреслив він.

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