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Шмыгаль подписал меморандум с американской корпорацией по привлечению инвестиций

Шмыгаль подписал меморандум с американской корпорацией по привлечению инвестиций

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Американской корпорацией по финансированию международного развития подписали меморандум по поддержке привлечения инвестиций в Украину, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Дениса Шмыгаля.

Цитата

"Частный капитал является неотъемлемой составляющей восстановления и устойчивого роста Украины. Поэтому иностранные инвестиции будут одним из драйверов нашей экономики. На полях Spring Meetings подписали меморандум с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и USAID по поддержке привлечения инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов развития и восстановления экономики", -отметил Шмыгаль.

Дополнение

Глава правительства Украины также добавил, что у Украины есть широкие инвестиционные возможности, "которые позволят раскрыть экономический потенциал".

"DFC и USAID помогут привлечь частные инвестиции в секторы, которые имеют первоочередное значение для экономики. Благодарны за партнерство и помощь на этом пути", - подчеркнул он.

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