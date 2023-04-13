Шмыгаль подписал меморандум с американской корпорацией по привлечению инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Американской корпорацией по финансированию международного развития подписали меморандум по поддержке привлечения инвестиций в Украину, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Дениса Шмыгаля.
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"Частный капитал является неотъемлемой составляющей восстановления и устойчивого роста Украины. Поэтому иностранные инвестиции будут одним из драйверов нашей экономики. На полях Spring Meetings подписали меморандум с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и USAID по поддержке привлечения инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов развития и восстановления экономики", -отметил Шмыгаль.
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Глава правительства Украины также добавил, что у Украины есть широкие инвестиционные возможности, "которые позволят раскрыть экономический потенциал".
"DFC и USAID помогут привлечь частные инвестиции в секторы, которые имеют первоочередное значение для экономики. Благодарны за партнерство и помощь на этом пути", - подчеркнул он.
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