Російські Ан-124 та активи у Канаді готують до конфіскації для передачі на користь України - Шмигаль

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"Новий пакет санкцій проти росії від Канади. Зокрема, проти компанії «Волга-Днепр». Готуємося до конфіскації літака Ан-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками "росатома", ввели також санкції США", - підбив підсумки свого візиту до Канади Денис Шмигаль у Facebook.

Деталі

Це перший візит урядової команди в Канаду. За словами Дениса Шмигаля, результатами стали продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем’єркою Христею Фріланд. Оновлюється Угода про вільну торгівлю та є завірення про черговий пакет військової підтримки.

Доповнення

В США голова українського уряду провів предметні зустрічі з міністрами оборони, фінансів торгівлі, транспорту США, щодо посилення координації з усіх нагальних питань. Підготовки до контрнаступу, звільнення територій та їх подальшого відновлення.

"Маємо абсолютну підтримку від американських партнерів", - зазначив Шмигаль

Були заключені угоди зі Світовим банком, USAID та DFC. СБ виділить 200 млн доларів на відновлення енергетики, а DFC допоможе в залученні приватних інвестицій для відновлення економіки. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов’язання на 200 млн доларів, зазначив прем’єр.

За результатами круглого столу міністерського рівня на Spring Meetings за онлайн-участі Президента України, було отримано запевнення країн G7 у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Швейцарія надасть 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спецфонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

Під час зустрічі з прем'єром Польщі, міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини, Франції, головами МВФ, Світового банку, ЄІБ та іншими високопосадовцями обговорили відновлення України, санкції проти росії та фінансову підтримку.

"Під час цього візиту ще раз переконалися, що в України є надійні друзі та партнери, на яких можемо розраховувати. Продовжуємо зміцнювати проукраїнську коаліцію у світі та залучати ще більше учасників до відновлення України", - підсумував голова українського Уряду.

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