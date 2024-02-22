рф с начала вторжения выпустила по Украине более 8000 ракет и 4637 "шахедов" - Игнат

С начала полномасштабного вторжения рф выпустила по Украине более 8000 ракет различных типов, а также 4637 ударных дронов типа Shahed, сообщил в четверг в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

У нас с начала полномасштабного вторжения уже применено по Украине абсолютно всех типов ракет где-то больше уже чем 8 тысяч - сказал Игнат.

По его словам, "львиная доля ракет, конечно, С-300". "Кинжалов" 78 - 25 уничтожено. "Килибров" половину уничтожено - 406 из 843 "Калибров" уничтожено Силами обороны, это с начала полномасштабного вторжения. Это очень мощные показатели (...) Так же Воздушные силы вместе с Силами обороны ракет Х-101/Х-555 уничтожили 1176 пока из 1513", - рассказал он.

С момента полномасштабного вторжения уже 4637 на сегодня беспилотников типа Shahed, и 3605 уничтожили наши Силы обороны - отметил Игнат.

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