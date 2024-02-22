рф с начала вторжения выпустила по Украине более 8000 ракет и 4637 "шахедов" - Игнат
По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 8 000 ракет и 4 637 ударных беспилотников "шахед".
Microsoft и Intel заключили соглашение о разработке микрочипов стоимостью более 15 миллиардов долларов
Microsoft и Intel подписали соглашение на сумму 15 миллиардов долларов, согласно которому Intel будет производить микрочипы, разработанные Microsoft.
Враг в Донецкой области подтягивает резервы и снова активно задействует авиацию - Тарнавский
Противник перегруппировывается и подтягивает резервы в Донецкой области после потерь в Авдеевке, снова активно применяет авиацию.
В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона
В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.
Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский
К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано около 4 000 поправок, которые парламентский комитет планирует начать рассматривать на следующей неделе.
рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены
Российские войска атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию, ранив шестерых рабочих и повредив оборудование.
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф
Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.
Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США
Президент Зеленский предупредил, что если помощь США не будет одобрена, то в больницах будет больше раненых украинских солдат из-за отсутствия мощной защиты от российских атак.
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате
Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.
Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец
Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.