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рф з початку вторгнення випустила по Україні понад 8000 ракет та 4637 "шахедів" - Ігнат

Київ • УНН

 • 22646 перегляди

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 8 000 ракет і 4 637 ударних безпілотників "шахед".

рф з початку вторгнення випустила по Україні понад 8000 ракет та 4637 "шахедів" - Ігнат

З початку повномасштабного вторгнення рф випустила по Україні понад 8000 ракет різних типів, а також 4637 ударних дронів типу Shahed, повідомив у четвер в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

У нас з початку повномасштабного вторгнення уже застосовано по Україні геть усіх типів ракет десь більше вже ніж 8 тисяч

- сказав Ігнат.

З його слів, "левова частка ракет, звичайно, С-300". "Кинджалів" 78 - 25 знищено. "Кілібрів" половину знищено - 406 з 843 "Калібрів" знищено Силами оборони, це з початку повномасштабного вторгнення. Це дуже потужні показники. (...) Так само Повітряні сили разом з Силами оборони ракет Х-101/Х-555 знищили 1176 наразі із 1513", - розповів він.

З моменту повномасштабного вторгнення вже 4637 на сьогодні безпілотників типу Shahed, і 3605 знищили наші Сили оборони

- зазначив Ігнат.

Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі22.02.24, 07:16 • 25751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Юрій Ігнат
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