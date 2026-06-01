рф ранила 8 человек во время атак на Черниговщину, ночью ударила по Чернигову

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

В результате атак БпЛА на Черниговщину ранены восемь человек, среди которых трое детей. Враг попал в дом культуры, предприятия и энергообъекты.

В Черниговской области восемь человек пострадали в результате дроновой атаки рф, среди них - трое детей, ночью был вражеский удар по Чернигову, сообщили в ГСЧС и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

По данным ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали пожары на территориях предприятий, в частном секторе, на объектах инфраструктуры и транспортных средствах. В частности, в селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры, указали в ГСЧС.

"Вчера поздно вечером россияне ударили "геранью" по дому культуры в селе Сновской общины. Пострадали люди. Это три женщины - 57, 58 и 61 год. И трое подростков - двум мальчикам по 14 лет, одному - 15. Четырех человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно. В другом селе на Сновщине загорелось жилье из-за удара БпЛА", - уточнил Чаус.

Репкинскую громаду, по словам главы ОВА, атаковали "герани". "Было попадание по частному подворью - загорелся гараж и легковушка. Пострадала 74-летняя женщина. Второй удар был по автостоянке - уничтожена техника. Еще два удара - по предприятию. Там также повреждена техника. Был удар по фермерскому хозяйству в селе громады - загорелись грузовики. В населенных пунктах Городнянской громады повреждены грузовики в результате прилетов "гербер". Также было попадание на территории автозаправки. Семеновка. Из-за удара FPV-дрона поврежден фасад и окна в пятиэтажке", - продолжил Чаус.

"Ночью был удар по Чернигову. На месте попадания - пожар. Предварительно, без пострадавших", - указал глава ОВА.

"Также в течение суток враг наносил удары по энергообъектам", - добавил Чаус.

Всего, по его словам, за сутки агрессор 37 раз обстрелял Черниговщину.

В Чернигове из-за российской атаки обесточены 40 тысяч абонентов31.05.2026, 20:16 • 9232 просмотра

