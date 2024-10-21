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рф получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом - Ермак

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 10:43  •  5311 просмотра

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Руководитель ОП Ермак заявил, что Россия получает санкционные товары из стран Европейского союза через схему фальшивого транзита. Он также отметил присутствие западных компонентов в российском оружии и призвал к усилению позиций демократий.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что кремль применяет схему с фальшивым транзитом, которая позволяет поставлять на территорию рф санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона. Об этом сообщает УНН.

«Для получения западных электронных компонентов двойного назначения используются посреднические компании. Также создаются фиктивные предприятия для формирования «теневого флота» СПГ-танкеров и транспортировки сжиженного природного газа», - написал Ермак в Telegram.

Он также отметил, что в российском оружии присутствуют западные компоненты.

Между тем, альянс рф-иран-кндр, по словам Ермака, уже стал военным и «откровенно насмехается над демократиями».

«Времени на усиление позиций демократий в мире остается все меньше и нужно действовать уже сейчас», - призвал глава ОП.

Дополнение 

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для СПГ. Это «крупнейшие санкции против теневого флота Путина», которые имеют целью подорвать доходы рф от энергоносителей.

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин18 октября 2024, 11:22 • 141249 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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